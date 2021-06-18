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Заболеваемость туберкулёзом в России упала до исторического минимума

РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения этого заболевания в рамках приоритетных государственных задач.

18 июня, 07:57
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

За последние 20 лет заболеваемость туберкулёзом в России снизилась почти в три раза и достигла исторического минимума. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на Виртуальном мероприятии высокого уровня ВОЗ, посвящённом глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулёза.

"РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулёза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулёзом в России за все периоды статистического наблюдения", — отметил министр здравоохранения.

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Помимо снижения уровня заболеваемости туберкулёзом в стране, смертность от этой болезни сократилась почти в пять раз. Благодаря этому ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулёза, отметил Мурашко.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о распространении в Москве новой и более агрессивной мутации ковида. Из-за сложной эпидемиологической ситуации 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. При этом власти столицы опровергают сообщения о возможности введения нового локдауна.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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