Заболеваемость туберкулёзом в России упала до исторического минимума

За последние 20 лет заболеваемость туберкулёзом в России снизилась почти в три раза и достигла исторического минимума. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на Виртуальном мероприятии высокого уровня ВОЗ, посвящённом глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулёза.

"РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулёза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулёзом в России за все периоды статистического наблюдения", — отметил министр здравоохранения.