Число жертв коронавируса в мире превысило 4 миллиона

За год жертвами коронавируса с начала пандемии стали два миллиона человек, а ещё два миллиона умерли от инфекции за следующие 166 дней. Об этом сообщает агентство Reuters.

Наибольшее количество жертв — в США, Бразилии, Индии, России и Мексике. На эти страны приходится 50% всех случаев смерти от коронавируса в мире. При этом самые высокие показатели смертности с учётом численности населения зафиксированы в Перу, Венгрии, Боснии, Гибралтаре и Чехии.