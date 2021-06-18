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Число жертв коронавируса в мире превысило 4 миллиона

Самые высокие показатели смертности с учётом численности населения зафиксированы в Перу, Венгрии, Боснии, Гибралтаре и Чехии.

18 июня, 07:49
<p>Фото © Getty Images / Stefano Guidi</p>

Фото © Getty Images / Stefano Guidi

За год жертвами коронавируса с начала пандемии стали два миллиона человек, а ещё два миллиона умерли от инфекции за следующие 166 дней. Об этом сообщает агентство Reuters.

Наибольшее количество жертв — в США, Бразилии, Индии, России и Мексике. На эти страны приходится 50% всех случаев смерти от коронавируса в мире. При этом самые высокие показатели смертности с учётом численности населения зафиксированы в Перу, Венгрии, Боснии, Гибралтаре и Чехии.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за последнюю неделю в России почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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