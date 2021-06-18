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Собянин рассказал, когда и какой вакциной начнут прививать мигрантов в Москве

Вместе с тем градоначальник объявил и о новых ограничениях в городе в связи с ухудшением ковидной обстановки.

18 июня, 07:17
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев </p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Вероятнее всего, для вакцинации трудовых мигрантов в Москве будет использоваться недавно зарегистрированный российский препарат "Спутник лайт". По словам мэра столицы Сергея Собянина, прививки могут начать делать уже с начала следующего месяца.

"Сейчас начато изготовление "Спутника лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчётам, это произойдёт в начале июля, может быть, и раньше", — сказал Собянин.

Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве

Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве

Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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