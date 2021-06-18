Собянин рассказал, когда и какой вакциной начнут прививать мигрантов в Москве

Вероятнее всего, для вакцинации трудовых мигрантов в Москве будет использоваться недавно зарегистрированный российский препарат "Спутник лайт". По словам мэра столицы Сергея Собянина, прививки могут начать делать уже с начала следующего месяца.

"Сейчас начато изготовление "Спутника лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчётам, это произойдёт в начале июля, может быть, и раньше", — сказал Собянин.