Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом
Глава региона также посоветовал местным жителям не откладывать поход к врачам и сделать прививку.
Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом. Фото © Instagram / vladislavshapsha
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заболел коронавирусом, его доставили в больницу. Сам глава региона рассказал, что сделал прививку от CoViD-19, поэтому болезнь протекает в лёгкой форме. Также привились и его родственники.
"Подхватил эту болячку, получил подтверждённый тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в лёгкой форме. Всё это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали все мои близкие, находясь всё это время рядом со мной, позволило им не заболеть", — рассказал он у себя в инстаграме.
Шапша отдельно рекомендовал всем жителям области не откладывать вакцинацию от ковида, чтобы сберечь своё здоровье и здоровье близких.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.
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