Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заболел коронавирусом, его доставили в больницу. Сам глава региона рассказал, что сделал прививку от CoViD-19, поэтому болезнь протекает в лёгкой форме. Также привились и его родственники.

"Подхватил эту болячку, получил подтверждённый тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в лёгкой форме. Всё это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали все мои близкие, находясь всё это время рядом со мной, позволило им не заболеть", — рассказал он у себя в инстаграме.