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Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом

Глава региона также посоветовал местным жителям не откладывать поход к врачам и сделать прививку.

18 июня, 06:20

Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом. Фото © Instagram / vladislavshapsha

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заболел коронавирусом, его доставили в больницу. Сам глава региона рассказал, что сделал прививку от CoViD-19, поэтому болезнь протекает в лёгкой форме. Также привились и его родственники.

"Подхватил эту болячку, получил подтверждённый тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в лёгкой форме. Всё это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали все мои близкие, находясь всё это время рядом со мной, позволило им не заболеть", — рассказал он у себя в инстаграме.

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Шапша отдельно рекомендовал всем жителям области не откладывать вакцинацию от ковида, чтобы сберечь своё здоровье и здоровье близких.

А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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