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"В два раза веселее": Disney объявила о выходе нового мультсериала про Чипа и Дейла и уже показала трейлер

Первая серия выйдет в стрим-сервисе Disney+ 28 июля. Неизвестно, появятся ли там многими любимые персонажи из оригинального мультика.

18 июня, 05:28

Кадр видео © Twitter / disneyplus

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к новому мультсериалу о приключениях бурундуков Чипа и Дейла, который получил название Chip 'n' Dale: Park Life ("Чип и Дейл: Жизнь в парке"). Видео размещено в "Твиттере" компании.

"С этим открытием в два раза веселее! Chip 'n' Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля", — говорится в сообщении.

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В новом телесериале бурундуки будут жить в парке и охотиться за желудями, борясь с хулиганами. Помимо Чипа и Дейла в первой серии также появятся и другие известные персонажи вселенной Disney — Плуто и бульдог Батч. А вот будут ли в мультсериале мышь Гаечка, крыса Рокфор и муха Вжик — персонажи из оригинального мультфильма, — пока не известно.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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