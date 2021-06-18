"В два раза веселее": Disney объявила о выходе нового мультсериала про Чипа и Дейла и уже показала трейлер
Первая серия выйдет в стрим-сервисе Disney+ 28 июля. Неизвестно, появятся ли там многими любимые персонажи из оригинального мультика.
Кадр видео © Twitter / disneyplus
It’s double the fun with this opening! #ChipNDaleParkLife, an Original Series, starts streaming July 28 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/UvEnTMjEq9— Disney+ (@disneyplus) June 16, 2021
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к новому мультсериалу о приключениях бурундуков Чипа и Дейла, который получил название Chip 'n' Dale: Park Life ("Чип и Дейл: Жизнь в парке"). Видео размещено в "Твиттере" компании.
"С этим открытием в два раза веселее! Chip 'n' Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля", — говорится в сообщении.
В новом телесериале бурундуки будут жить в парке и охотиться за желудями, борясь с хулиганами. Помимо Чипа и Дейла в первой серии также появятся и другие известные персонажи вселенной Disney — Плуто и бульдог Батч. А вот будут ли в мультсериале мышь Гаечка, крыса Рокфор и муха Вжик — персонажи из оригинального мультфильма, — пока не известно.
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