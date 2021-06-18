"В два раза веселее": Disney объявила о выходе нового мультсериала про Чипа и Дейла и уже показала трейлер

Первая серия выйдет в стрим-сервисе Disney+ 28 июля. Неизвестно, появятся ли там многими любимые персонажи из оригинального мультика.