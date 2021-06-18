Забайкалье захлестнул мощный паводок, в восьми регионах введён режим ЧС. Видео © VK / region_4ita

В восьми районах Забайкальского края введён режим ЧС из-за паводков. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"На территории восьми муниципалитетов Забайкальского края с 18 июня вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписан главой региона Александром Осиповым", — говорится в сообщении.

Так, режим ЧС вводится в Могочинском, Газимуро-Заводском, Нерчинском, Сретенском, Петровск-Забайкальском, Шелопугинском и Чернышевском районах, а также на территории дачного некоммерческого товарищества "Ручеёк", садового некоммерческого товарищества "Автобаза связи" и автомобильной дороги Ивановка – Застепь городского округа "Город Чита".

Отмечается, что глава региона Александр Осипов поручил подготовить силы и средства, обследовать и укрепить мосты. Муниципальным властям рекомендовано принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений и защите водозаборов.

В соцсетях появилось видео разгула стихии. На кадрах видно разрушенный мост, погружённые в воду автомобили и жителей, таскающих надувные лодки.

"Людей как могут спасают", — отметил один из забайкальцев.