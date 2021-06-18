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"Людей как могут спасают": Забайкалье захлестнул мощный паводок, в 8 регионах введён режим ЧС

На кадрах из соцсетей видно разрушенный мост, погружённые в воду автомобили и жителей, таскающих надувные лодки.

18 июня, 05:09

Кадр из видео © VK / region_4ita

Забайкалье захлестнул мощный паводок, в восьми регионах введён режим ЧС. Видео © VK / region_4ita

В восьми районах Забайкальского края введён режим ЧС из-за паводков. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"На территории восьми муниципалитетов Забайкальского края с 18 июня вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписан главой региона Александром Осиповым", — говорится в сообщении.

В затопленной Керчи лежачих пациентов эвакуируют из местной больницы на надувных лодках

В затопленной Керчи лежачих пациентов эвакуируют из местной больницы на надувных лодках

Так, режим ЧС вводится в Могочинском, Газимуро-Заводском, Нерчинском, Сретенском, Петровск-Забайкальском, Шелопугинском и Чернышевском районах, а также на территории дачного некоммерческого товарищества "Ручеёк", садового некоммерческого товарищества "Автобаза связи" и автомобильной дороги Ивановка – Застепь городского округа "Город Чита".

Отмечается, что глава региона Александр Осипов поручил подготовить силы и средства, обследовать и укрепить мосты. Муниципальным властям рекомендовано принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений и защите водозаборов.

В соцсетях появилось видео разгула стихии. На кадрах видно разрушенный мост, погружённые в воду автомобили и жителей, таскающих надувные лодки.

"Людей как могут спасают", — отметил один из забайкальцев.

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Из зоны подтопления на востоке Крыма эвакуировали около 900 человек

Напомним, ранее затопило Керчь. На город обрушился сильнейший ливень, из-за чего там случилось настоящее наводнение, выпало около двух месячных норм осадков. Автомобилям пришлось двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды оказались затопленными. Без света осталось около 20 тысяч жителей. В городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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