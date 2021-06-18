На Украине опасаются дефицита сала и свинины из-за низкой рентабельности выращивания животных, поголовье свиней уже начало резко сокращаться. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Согласно статистике, украинцы и так недоедают свинины по сравнению с нашими европейскими соседями, а за последние пять лет потребление мяса уменьшилось на семь килограммов на душу населения, что составляет чуть более 30%", — пояснила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно.

По её словам, в начале 2021 года реализационная цена килограмма свинины составила 38–40 гривен, в то время как в 2019 году такой же вес обходился в среднем в 44,5 гривны. Однако стоимость сырья, необходимого для кормления свиней, продолжает расти. В такой ситуации представители малого и среднего бизнеса могут просто вырезать поголовье.

Также сообщается, что в январе – мае импорт превысил экспорт в денежном выражении в шесть раз. Главным поставщиком стала Дания, у которой Незалежная купила свинины на восемь с половиной миллионов долларов. Производство же мяса на Украине в 2020 году сократилось на 1,1% — до 3,45 миллиона тонн в живом весе.