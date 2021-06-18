Депутат Госдумы предложил ввести новое ограничение для причастных к экстремизму
Парламентарий отметил, что такие лица, несмотря на последние изменения, всё ещё могут влиять на избирательный процесс.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Причастным к экстремизму необходимо запретить совершать пожертвования в избирательные фонды. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что, согласно последним поправкам в избирательное законодательство, причастные к экстремистской деятельности не имеют права быть избранными на срок от трёх до пяти лет, однако они могут жертвовать средства другим кандидатам или объединениям.
В связи с этим Фёдоров направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой оценить целесообразность новых ограничений.
В настоящее время делать пожертвования в России не могут лица до 18 лет, иностранные государства, их граждане и зарубежные организации, лица без гражданства, НКО, СМИ-иноагенты, также запрещены анонимные пожертвования.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму.
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