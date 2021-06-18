Россия призвала Совбез ООН осудить атаку украинских диверсантов на ЛНР

Россия призывает Совет Безопасности ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ополченцев Луганской Народной Республики, в результате которого погибло пять человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Постоянного представительства РФ при Организации Объединённых Наций.

"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооружённых сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", — отметили в постпредстве.

Также российские дипломаты выразили особую озабоченность прямым пособничеством Запада преступлениям киевского режима против мирных граждан. В дипмиссии отметили, что военные специалисты США с 13 апреля занимаются подготовкой украинских снайперов в тренировочном лагере близ Мариуполя, который находится в непосредственной близости от зоны конфликта.

"Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта", — добавили в постпредстве.