Россия призвала Совбез ООН осудить атаку украинских диверсантов на ЛНР
Москва обращает внимание, что провокация Киева произошла сразу после телефонного разговора Байдена с Зеленским и поездки последнего на линию соприкосновения в Донбассе, перед серией важных саммитов (G7, НАТО, США – ЕС) и встречей Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото © ТАСС / AP
Россия призывает Совет Безопасности ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ополченцев Луганской Народной Республики, в результате которого погибло пять человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Постоянного представительства РФ при Организации Объединённых Наций.
"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооружённых сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", — отметили в постпредстве.
Также российские дипломаты выразили особую озабоченность прямым пособничеством Запада преступлениям киевского режима против мирных граждан. В дипмиссии отметили, что военные специалисты США с 13 апреля занимаются подготовкой украинских снайперов в тренировочном лагере близ Мариуполя, который находится в непосредственной близости от зоны конфликта.
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"Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта", — добавили в постпредстве.
Также Москва обращает внимание, что провокация Киева произошла сразу после телефонного разговора президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским и поездки последнего на линию соприкосновения в Донбассе 8–9 июня, перед серией важных саммитов (G7, НАТО, США – ЕС) и встречей Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, 11 июня в ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов. По данным ополченцев, за атакой стоят военнослужащие отдельного центра специальных операций "Запад". Глава республики Леонид Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне. В ВСУ заявили о своей непричастности.
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