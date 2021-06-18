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Финансист объяснил, почему сейчас нужно покупать доллары

Эксперт призвал обратить внимание на дифференциал рублёвых и долларовых ставок

18 июня, 03:34

Фото © Pixabay

Почему именно сейчас выгодно приобретать доллары, рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. По мнению финансиста, валюта поможет расширить портфель и сократит некоторые риски, однако слишком увлекаться её покупкой не стоит.

"Курс "доллар – рубль" совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданное и не говорит о перекупленности рубля", — заверил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

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Карпунин отметил, что из курса рубля начал постепенно выходить геополитический дисконт, а цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов — и это поддерживает национальную валюту.

Эксперт призвал обратить внимание на дифференциал рублёвых и долларовых ставок. Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ находится ниже текущей инфляции на 0,5%, а инфляция на максимумах за последние десятилетия, поэтому в моменте наблюдается явный перекос в пользу рубля. При этом ожидается дальнейший рост ставки. Если говорить о долларе, то ФРС повысит ставку не ранее 2023 года, а по прогнозам при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов к декабрю американская валюта будет стоить в районе 70–72 рублей, заключил аналитик.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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