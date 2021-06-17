Доллар рискует обновить годовой минимум: Как саммит президентов повлияет на курс валют

В этом году курс доллара преподнёс инвесторам немало неприятных сюрпризов. Достаточно неожиданными были и взлёт в конце марта – начале апреля, и дальнейшее снижение курса. Когда американская валюта подорожала почти до 78 долларов за рубль, многие экономисты предсказывали дальнейшее движение к 80 и выше. Тем не менее вектор движения курса изменился. Доллар стал постепенно дешеветь и в начале июня торговался уже на уровне 72–73 рублей.

Произошло это во многом на фоне ожиданий саммита Владимира Путина и Джо Байдена. Результат встречи должен был во многом определить дальнейшую ситуацию в экономике в целом и на валютном рынке в частности. Теперь напряжённость спала. На рынках появилась определённость, что не могло не сказаться на курсе валют.

Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,19%, составив 3829,67 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,31% до уровня 1679,02 пункта. Рубль усилил позиции к доллару после завершения переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена.

— В ходе встречи лидеров двух стран достигнут ряд результатов. Так, стороны договорились о том, что послы России и США вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Также главы держав достигли решения о продлении договора СНВ-3, консультации продолжатся на межведомственном уровне. На наш взгляд, несмотря на сохранение противоречий по многим вопросам, названные выше договорённости указывают на продвижение вперёд в двусторонних отношениях. По нашему мнению, для российских активов итоги женевского саммита можно считать умеренно позитивными, — отметил инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Он обращает внимание, что отечественная валюта сразу после окончания саммита и начала пресс-конференции Владимира Путина по итогам встречи перешла к укреплению. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87.

Так валютный рынок и инвесторы отреагировали на первые заявления российского лидера о том, что страны договорились вернуть послов и начать консультации по кибербезопасности.

— Эти заявления означают, что градус напряжённости между США и Россией снижается, а значит, опасность новых санкций сокращается. На таких перспективах рубль имеет шансы в ближайшее время укрепиться до уровня около 70 за доллар и 85–86 за евро, — делает вывод Артём Деев.

Участники рынка не ждали громких прорывов, однако даже пессимистично настроенные по отношению к России влиятельные аналитики, представители политических и деловых кругов оценивают итоги саммита в умеренно позитивной тональности. На этот момент обращает внимание экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

По его словам, мировая экономика выходит из рецессии, в России восстановление идёт опережающими темпами. При этом нефть достигла очень комфортного уровня и твёрдо закрепилась в диапазоне 70–80 долларов за баррель. Экономист напомнил, что в сентябре 2014 года, когда нефть торговалась на этом уровне, доллар стоил 38 рублей. Он считает, что сегодня сформировались все фундаментальные условия для восстановления российской валюты.

— Однако у рубля сегодня есть точки давления. Так, санкции никуда не делись. И долгосрочно США, очевидно, продолжат по всему миру и особенно в СНГ оказывать влияние на экономическом, политическом, гуманитарном и информационном фронтах. Подобные намёки читались в пресс-конференции Джо Байдена. Это будет придавать токсичность российской валюте и давить на тот же фондовый рынок. По сути, рубль и российский фондовый рынок недооценены сегодня в полтора-два раза, — отметил Андрей Лобода.