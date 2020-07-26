Самая большая тайна Disney раскрыта. Почему "Утиные истории" и "Чип и Дейл" на самом деле — аниме

Рассказываем про малоизвестные факты из истории самых популярных мультсериалов Disney. Например, многие имена персонажей в русских версиях "Утиных историй", "Чёрного плаща" и "Чипа и Дейла" являются выдуманными. Да и, если честно, диснеевскими эти проекты являются лишь отчасти.

Старые мультсериалы Disney вроде "Утиных историй", "Чёрного плаща" и "Чипа и Дейла" занимают особое место в сердцах многих людей, чьё детство пришлось на конец 90-х и начало нулевых. Когда приходилось вставать в шесть утра по выходным, чтобы не упустить единственную на неделе возможность посмотреть мультики.

Но все ли задумывались о том, какая история стоит за созданием этих проектов? Аниме часто презирается за аляповатую рисовку или наивные сюжеты, но… Что если и дорогие сердцу диснеевские мультсериалы — тоже аниме? Не верите? Вот доказательства.

Выдуманные имена

Кадр из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь" / kinopoisk

Мультсериал про команду грызунов, спасающих животных, хранит много тайн, о которых маленькие зрители и не задумываются. Взять хотя бы имена персонажей. При адаптации на русский язык они сильно изменились. Муху, например, в оригинале зовут Зиппер, а не Вжик. Обаятельная Гаечка оказалась Гаджетом, а здоровяк Рокфор за океаном известен как тёзка другого сыра — Монтерей Джека.

Дуэт главных бурундуков, в свою очередь, везде называется "Чип и Дейл". Говорят, прообразами этих персонажей стали Индиана Джонс и детектив Магнум. Сходство Чипа с первым киногероем выдают шляпа, куртка и характер. Дейл же носит красную цветастую рубашку, как и безбашенный Магнум.

Похожих несоответствий полно и в других мультсериалах. Самый яркий пример — трио утят из "Утиных историй". Сегодня уже многие знают, что в оригинале их зовут Хьюи, Дьюи и Льюи, а не Билли, Вилли и Дилли. Но как насчёт Зигзага? Российский вариант — это, конечно, выдумка. Ну а как можно было перевести английское слово Launchpad ("стартовая площадка") так, чтобы оно оставалось похожим на имя? Банда братьев Гавс при адаптации потеряла забавную отсылку к породе бигль из оригинального названия The Beagle Boys.

Немного изменился при локализации и "Чёрный плащ". Главный герой, например, от роду известен как Darkwing Duck, что дословно переводится менее изящно, чем Чёрный плащ, — "чернокрылый селезень". Эквивалента фразы "Ну-ка, от винта!" в оригинале тоже нет. В англоязычной версии протагонист говорит: Let’s get dangerous! Что можно перевести, как "Сделаем это опасное дело". Кстати, российская версия Darkwing Duck — одна из немногих в мире, где Let’s get dangerous! не перевели дословно.

Кадр из мультфильма "Утиные истории" / kinopoisk

Забавно вышло и с антагонистом сериала. Переводчики назвали его Антиплащом, что тоже является крутой находкой. Но в США его звали Negaduck. Хоть уху русского человека и может послышаться в этом слове обидное "нига", на самом деле никакого отношения к расизму оно не имеет. Negaduck произошло от слияния двух слов — negative и duck. То есть получилась негативная утка.

Японские корни

Фото © Alex Tai / SOPA Images / LightRocket via Getty Image

Но названия — лирика. Самое интересное в истории мультсериалов Disney — их происхождение. По умолчанию кажется, что все они априори американские. Ведь Disney же — американская компания. Но на самом деле всё не так просто.

Прежде сделаем небольшую ремарку. Disney — милая и доброжелательная компания только в мультфильмах и в рекламе парков развлечений. За ширмой обаяния кроется одна из самых больших, алчных и заносчивых компаний в мире, которая ради прибыли готова на всё. Даже научить весь мир рисовать мультфильмы, если они потом согласятся работать за копейки.

Собственно, Disney и является одним из главных мировых учителей мультипликации. Мультсериалы этой студии рисовали в Японии, Южной Корее, Тайване и даже на Филиппинах. Но преимущественно всё же в Японии. Почему? Ну потому, что художники Страны восходящего солнца были своего рода Xiaomi от мира мультипликаторов. Их рабочая сила стоила дешевле, чем американская или европейская, но качество исполнения при этом сильно не страдало.

Хотя последний тезис разделяют не все и разделяли не всегда. Так, например, в статье Los Angeles Times от 1987 г. журналисты просто громят новые "Утиные истории" и называют мультсериал чуть ли не худшим в истории мультипликации. Причина — низкое, дескать, качество анимации. В частности, LAT обвиняет в криворукости японских аниматоров из Tokyo Movie Shinsha Entertainment (TMS). Мол, японцы привыкли мухлевать и делать анимацию рваной. — В некоторых [японских] мультфильмах используется всего четыре кадра в секунду, тогда как анимация Disney требует 24, — аргументирует свою позицию издание.

Кадр из мультфильма "Утиные истории" / kinopoisk

Что ещё занятнее, журналисты пытаются укорить Disney в меркантильности, но тогдашний вице-президент Майкл Вебстер оправдывается. И оправдания его, на наш взгляд, делают образ Disney только более зловещим. Сначала он жалуется, что с момента начала сотрудничества с японцами иена сильно подорожала и выгода стала меньше. А затем восхищается японским трудоголизмом, который в США не купить ни за какие деньги.

— Трудовая этика в Японии просто феноменальна. Все они работают шесть дней в неделю сменами минимум по десять часов. А некоторые трудятся и ночью. Как-то раз утром я заглянул в студию и обнаружил там парней, которые спали буквально под партами. Это невероятно, — объясняет журналистам Вебстер. Согласитесь, сегодня, в эпоху всемирной толерантности ко всему, слышать такие слова как минимум странновато.

Восход TMS Entertainment

К слову, о TMS Entertainment. Уже сегодня, по истечении нескольких десятилетий, мы можем с уверенностью говорить, что, ругая "японские" "Утиные истории", журналисты Los Angeles Times были крайне предвзяты. Ведь позже в стенах этой студии было создано много сериалов и фильмов, признанных впоследствии культовыми. "Акира" Кацухиро Отомо и по сей день считается одним из самых сложных и технологичных мультфильмов, нарисованных вручную.

Кроме того, работай TMS Entertainment на самом деле плохо, её продюсер Матаёси Токунага не стал бы потом руководителем японского подразделения Walt Disney. В конце концов, из токийской студии выросли Хаяо Миядзаки и Исао Такахата. Напомним, два маэстро впоследствии создали компанию Ghibli. Проектами Ghibli являются такие мультфильмы, как "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо" и не только.