Эндокринолог рассказала, в каких случаях диабетикам нельзя прививаться от ковида

Людям, страдающим сахарным диабетом, прививку от коронавируса необходимо делать с особой осторожностью. Об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

"Перед вакцинацией нужно посмотреть общий анализ крови, нет ли там воспаления, проверить, чтобы сахар был в пределах нормы, посмотреть, каков гликированный гемоглобин (средний уровень сахара в крови за три месяца. — Прим. Лайфа). Заболевание не должно быть в острой фазе, также не должно быть признаков ОРВИ", — отметила она в беседе с Ura.ru.

При этом специалист подчеркнула, что вакцинироваться от ковида диабетикам в любом случае необходимо, потому что саму болезнь они переносят гораздо тяжелее, чем прививку. Аналогичного мнения придерживается и президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. По её словам, уровень смертности от коронавируса самый высокий как раз среди людей, страдающих сахарным диабетом. Кроме того, эта категория пациентов более подвержена различным осложнениям, добавила она.