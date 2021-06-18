Трудовых мигрантов могут начать возить в Россию на чартерных поездах. Соответствующую возможность на прошлой неделе рассматривали в Минсельхозе, пишет "Коммерсант". Предполагается, что такие меры помогут решить проблему с нехваткой рабочей силы в аграрной отрасли.

С марта прошлого года российские власти запретили въезд трудовым мигрантам из-за пандемии коронавируса. Спустя год условия поменялись, трудовую силу в Россию разрешили завозить компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 миллиарда рублей. Однако попасть в страну мигранты до сих пор могут лишь самолётами, что значительно дороже, чем железнодорожным транспортом.

Отмечается, что власти регионов уже направляют запросы в Минсельхоз с просьбой проработать возможность ввоза трудовой силы поездами. В ответ на это в министерстве направили встречный запрос о том, в каком объёме эта сила потребуется.