В Москве в рамках эксперимента откроют первые CoViD-free-рестораны
Для посещения таких заведений общепита нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который каждый сможет скачать с сайта госуслуг.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
С 19 июня в Москве начинается эксперимент по работе ресторанов с зонами, свободными от коронавируса. Об этом в своём блоге объявил мэр столицы Сергей Собянин.
"У нас есть пара идей. Например, сделать рестораны зоной, свободной от CoViD-19. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников и гости, которые приходят, либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений", — написал Собянин.
По его словам, для посещения таких заведений нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который каждый сможет скачать с сайта госуслуг. За неделю планируется настроить информационную систему контроля, отработать технологию и понять, как она работает. Для детей будет сделано исключение, однако они должны приходить со взрослыми. Мэр уточнил, что подобные системы уже работают во многих европейских странах, например в Венгрии и Израиле.
Для начала в эксперименте будут участвовать около двух десятков ресторанов. При этом Собянин уточнил, что такая мера была предложена самими рестораторами в ходе встречи с властями.
Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Также стало известно, что штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в столице составят до миллиона рублей.
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