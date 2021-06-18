В Москве в рамках эксперимента откроют первые CoViD-free-рестораны

С 19 июня в Москве начинается эксперимент по работе ресторанов с зонами, свободными от коронавируса. Об этом в своём блоге объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас есть пара идей. Например, сделать рестораны зоной, свободной от CoViD-19. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников и гости, которые приходят, либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений", — написал Собянин.

По его словам, для посещения таких заведений нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который каждый сможет скачать с сайта госуслуг. За неделю планируется настроить информационную систему контроля, отработать технологию и понять, как она работает. Для детей будет сделано исключение, однако они должны приходить со взрослыми. Мэр уточнил, что подобные системы уже работают во многих европейских странах, например в Венгрии и Израиле.