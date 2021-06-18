НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве в рамках эксперимента откроют первые CoViD-free-рестораны

Для посещения таких заведений общепита нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который каждый сможет скачать с сайта госуслуг.

18 июня, 07:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

С 19 июня в Москве начинается эксперимент по работе ресторанов с зонами, свободными от коронавируса. Об этом в своём блоге объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас есть пара идей. Например, сделать рестораны зоной, свободной от CoViD-19. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников и гости, которые приходят, либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений", — написал Собянин.

По его словам, для посещения таких заведений нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который каждый сможет скачать с сайта госуслуг. За неделю планируется настроить информационную систему контроля, отработать технологию и понять, как она работает. Для детей будет сделано исключение, однако они должны приходить со взрослыми. Мэр уточнил, что подобные системы уже работают во многих европейских странах, например в Венгрии и Израиле.

Собянин сообщил о распространении в Москве новой и более агрессивной мутации ковида

Собянин сообщил о распространении в Москве новой и более агрессивной мутации ковида

Для начала в эксперименте будут участвовать около двух десятков ресторанов. При этом Собянин уточнил, что такая мера была предложена самими рестораторами в ходе встречи с властями.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Также стало известно, что штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в столице составят до миллиона рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации от ковида в Москве

сегодня в 07:37

Собянин предупреждал: В Москве за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса

сегодня в 08:30

В Москве запись на вакцинацию выросла в четыре раза за сутки

сегодня в 08:28

"Задумка режиссёра": Во МХАТе рассказали, что Бузова в спектакле пела под фонограмму

сегодня в 08:45

В России за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса, это максимум с 1 февраля

сегодня в 08:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1