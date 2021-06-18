Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации от ковида в Москве
Глава столицы отметил, что "ради эксперимента" заново сделал прививку от коронавирусной инфекции.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины. Глава столицы также рассказал, что сам сделал повторную прививку от ковида.
"Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я ещё в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку", — написал он у себя на сайте.
Собянин также отметил, что на данный момент начать ревакцинацию — "жизненно необходимо". В связи с этим Правительство Москвы будет работать с властями, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии ревакцинации. Она будет проходить первым компонентом вакцины. Если это был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует, заключил мэр.
Ранее Собянин объявил о завершении режима нерабочих дней в Москве с 21 июня. Вместе с тем с 21 по 29 июня продлено приостановление оказания услуг общественного питания на фуд-кортах, посещение детских игровых комнат и зоопарков. Однако в рамках эксперимента в столице откроют первые CoViD-free-рестораны.
Комментариев: 0