Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации от ковида в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины. Глава столицы также рассказал, что сам сделал повторную прививку от ковида.

"Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я ещё в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку", — написал он у себя на сайте.

Собянин также отметил, что на данный момент начать ревакцинацию — "жизненно необходимо". В связи с этим Правительство Москвы будет работать с властями, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии ревакцинации. Она будет проходить первым компонентом вакцины. Если это был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует, заключил мэр.