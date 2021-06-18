В Москве с 21 июня отменяется режим нерабочих дней

С 21 июня в Москве отменяется режим нерабочих дней, введённый из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Установить, что с 21 июня прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей", — сказано в указе, опубликованном на сайте Москвы.

Также с 21 по 29 июня продлено приостановление оказания услуг общественного питания на фуд-кортах, посещение детских игровых комнат и зоопарков. А также работа заведений общепита с 23:00 до 6 утра, за исключением обслуживания навынос и доставки.