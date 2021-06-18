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В Москве с 21 июня отменяется режим нерабочих дней

А вот другие ограничения, введённые из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, были продлены.

18 июня, 07:21
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

С 21 июня в Москве отменяется режим нерабочих дней, введённый из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Установить, что с 21 июня прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей", — сказано в указе, опубликованном на сайте Москвы.

Также с 21 по 29 июня продлено приостановление оказания услуг общественного питания на фуд-кортах, посещение детских игровых комнат и зоопарков. А также работа заведений общепита с 23:00 до 6 утра, за исключением обслуживания навынос и доставки.

Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве

Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве

Напомним, режим нерабочих дней в Москве был объявлен с 15 по 19 июля 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлились девять дней — с 12 по 20 июня. При этом они не распространялись на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия стратегических отраслей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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