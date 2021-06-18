СМИ: В Минобороны начали разработку лекарства от ковида в виде жвачки

В Минобороны приступили к разработке лекарства против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки. Это мукозальный препарат — тип вакцин, которые работают на слизистой оболочке. Работу над его созданием ведёт 48-й ЦНИИ Минобороны, сообщает РБК со ссылкой на свой источник в военном ведомстве.

"Да, работы в данном направлении ведутся. После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции", — уточнили в министерстве.

Отмечается, что ранее данный институт разработал эмбриональную вакцину "Тэовак" в таблетках. А в прошлом году вместе с центром им. Гамалеи Минздрава медики из данного ЦНИИ участвовали в разработке первой в мире зарегистрированной вакцины от ковида "Спутник V".

Директор ЦНИИ, полковник Сергей Борисевич подтвердил в беседе с РБК эту информацию. По его словам, в данном направлении действительно ведутся работы.