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СМИ: В Минобороны начали разработку лекарства от ковида в виде жвачки

Данный препарат планируется использовать не только для лечения, но и для профилактики от вируса.

18 июня, 07:26

Фото © EPA/ТАСС

В Минобороны приступили к разработке лекарства против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки. Это мукозальный препарат — тип вакцин, которые работают на слизистой оболочке. Работу над его созданием ведёт 48-й ЦНИИ Минобороны, сообщает РБК со ссылкой на свой источник в военном ведомстве.

"Да, работы в данном направлении ведутся. После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции", — уточнили в министерстве.

Отмечается, что ранее данный институт разработал эмбриональную вакцину "Тэовак" в таблетках. А в прошлом году вместе с центром им. Гамалеи Минздрава медики из данного ЦНИИ участвовали в разработке первой в мире зарегистрированной вакцины от ковида "Спутник V".

Директор ЦНИИ, полковник Сергей Борисевич подтвердил в беседе с РБК эту информацию. По его словам, в данном направлении действительно ведутся работы.

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Ранее в центре Чумакова рассказали об эффективности антиковидной вакцины "Ковивак". Её производство для гражданского оборота началось в России 25 марта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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