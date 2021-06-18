Курс евро упал ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года
Ранее на фоне встречи лидеров США и России снизилась и стоимость доллара.
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Курс евро опустился ниже 86 рублей, следует из данных Московской биржи. В последний раз этот показатель находился на такой отметке в августе 2020 года.
В 10:07 по московскому времени стоимость европейской валюты была зафиксирована на уровне 85,95 рубля. В последний раз на этом значении евро фиксировали в августе прошлого года. Вместе с тем незначительно, но тоже снизился курс доллара, временно задержавшись на отметке в 72,25 рубля.
Как сообщал ранее Лайф, после встречи президентов России и США, которая прошла в Женеве 16 июня, курс американской валюты снизился до уровня 71,97 рубля.
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