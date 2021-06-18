Курс евро упал ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года

Курс евро опустился ниже 86 рублей, следует из данных Московской биржи. В последний раз этот показатель находился на такой отметке в августе 2020 года.

В 10:07 по московскому времени стоимость европейской валюты была зафиксирована на уровне 85,95 рубля. В последний раз на этом значении евро фиксировали в августе прошлого года. Вместе с тем незначительно, но тоже снизился курс доллара, временно задержавшись на отметке в 72,25 рубля.