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Курс евро упал ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года

Ранее на фоне встречи лидеров США и России снизилась и стоимость доллара.

18 июня, 07:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс евро опустился ниже 86 рублей, следует из данных Московской биржи. В последний раз этот показатель находился на такой отметке в августе 2020 года.

В 10:07 по московскому времени стоимость европейской валюты была зафиксирована на уровне 85,95 рубля. В последний раз на этом значении евро фиксировали в августе прошлого года. Вместе с тем незначительно, но тоже снизился курс доллара, временно задержавшись на отметке в 72,25 рубля.

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Как сообщал ранее Лайф, после встречи президентов России и США, которая прошла в Женеве 16 июня, курс американской валюты снизился до уровня 71,97 рубля.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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