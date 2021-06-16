Рубль вырос к доллару и евро после встречи Путина и Байдена
Так, европейская валюта в ходе торгов опустилась ниже 87 рублей, а американская торговалась на уровне 71,97 рубля.
Фото © ТАСС / dpa / Karl-Josef Hildenbrand
Рубль укрепляется к доллару и евро по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, национальная валюта к 18:55 мск находилась на уровне 71,64 за доллар и 86,8 за евро.
Ранее, 11 июня, курс евро уже опускался ниже отметки 87 рублей. А на фоне встречи 16 июня президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве вызвал резонанс на финансовом рынке. С началом саммита глав двух государств курс рубля на Московской фондовой бирже начал расти.
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