Рубль вырос к доллару и евро после встречи Путина и Байдена

Рубль укрепляется к доллару и евро по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, национальная валюта к 18:55 мск находилась на уровне 71,64 за доллар и 86,8 за евро.