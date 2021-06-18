Вирусолог объяснил, сколько раз надо прививаться переболевшим ковидом
Он отметил, что достаточно лишь одного компонента, чтобы получить дополнительный толчок для иммунной системы.
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Тем, кто переболел коронавирусом, стоит измерить уровень своих антител в больших сетевых лабораториях. И, в зависимости от результата, принять решение о ревакцинации. Такую точку зрения высказал Сергей Нетёсов, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (Российской академии наук).
"Если уровень антител почти нулевой, то стоит вакцинироваться. Что касается самой вакцинации: НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи разработал "Спутник лайт" для того, чтобы вакцинировать как раз людей переболевших. По сути это первый компонент "Спутника V", и его будет достаточно тем, кто переболел коронавирусом", — сказал он в беседе с kp.ru.
Вирусолог отметил, что сама болезнь — это своего рода иммунизация, после которой вырабатываются антитела. Поэтому после перенесённого ковида и достаточно лишь одного компонента. Нетёсов говорит, что сам переболел коронавирусом в декабре и после проверки количества антител намерен привиться вакциной "Спутник лайт".
Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.
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