Вирусолог объяснил, сколько раз надо прививаться переболевшим ковидом

Тем, кто переболел коронавирусом, стоит измерить уровень своих антител в больших сетевых лабораториях. И, в зависимости от результата, принять решение о ревакцинации. Такую точку зрения высказал Сергей Нетёсов, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (Российской академии наук).

"Если уровень антител почти нулевой, то стоит вакцинироваться. Что касается самой вакцинации: НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи разработал "Спутник лайт" для того, чтобы вакцинировать как раз людей переболевших. По сути это первый компонент "Спутника V", и его будет достаточно тем, кто переболел коронавирусом", — сказал он в беседе с kp.ru.

Вирусолог отметил, что сама болезнь — это своего рода иммунизация, после которой вырабатываются антитела. Поэтому после перенесённого ковида и достаточно лишь одного компонента. Нетёсов говорит, что сам переболел коронавирусом в декабре и после проверки количества антител намерен привиться вакциной "Спутник лайт".