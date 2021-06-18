В Кремле согласились со словами главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что причиной резкого роста заболеваемости ковидом в стране стал тотальный нигилизм граждан по отношению к мерам защиты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.