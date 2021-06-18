"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, коварство инфекции": В Кремле назвали причины роста заболеваемости ковидом
За последнюю неделю в России почти на треть увеличилось число подхвативших инфекцию и ещё на столько же выросло количество госпитализаций.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В Кремле согласились со словами главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что причиной резкого роста заболеваемости ковидом в стране стал тотальный нигилизм граждан по отношению к мерам защиты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Согласны абсолютно. Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации. Кроме того, коварство самой инфекции — тоже нельзя забывать", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что президент постоянно самым тщательным образом мониторит ситуацию с коронавирусом в стране, ежедневно получает доклады по линии правительственного штаба и глав регионов.
Напомним, за последнюю неделю в РФ почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций. Наибольший прирост инфицированных фиксируется среди населения в возрасте от 30 до 40 лет.
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