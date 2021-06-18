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"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, коварство инфекции": В Кремле назвали причины роста заболеваемости ковидом

За последнюю неделю в России почти на треть увеличилось число подхвативших инфекцию и ещё на столько же выросло количество госпитализаций.

18 июня, 09:34
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Кремле согласились со словами главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что причиной резкого роста заболеваемости ковидом в стране стал тотальный нигилизм граждан по отношению к мерам защиты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Попова объяснила рост числа случаев ковида "тотальным нигилизмом"

Попова объяснила рост числа случаев ковида "тотальным нигилизмом"

"Согласны абсолютно. Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации. Кроме того, коварство самой инфекции — тоже нельзя забывать", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что президент постоянно самым тщательным образом мониторит ситуацию с коронавирусом в стране, ежедневно получает доклады по линии правительственного штаба и глав регионов.

Собянин сообщил о распространении в Москве новой и более агрессивной мутации ковида

Собянин сообщил о распространении в Москве новой и более агрессивной мутации ковида

Напомним, за последнюю неделю в РФ почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций. Наибольший прирост инфицированных фиксируется среди населения в возрасте от 30 до 40 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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