В Госдуме поддержали продление ограничений из-за ковида в Москве

В нижней палате парламента выразили настороженность динамикой заболевания, несмотря на то что многие жители столицы переболели инфекцией или вакцинировались.

В Госдуме поддержали решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить действующие ограничения из-за эпидемиологической обстановки в городе до 29 июня. Глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что люди устали от них, эти меры — вынужденная необходимость.

Депутат подчеркнул, что динамика числа заражённых "настораживает, несмотря на то что многие уже переболели или вакцинировались". В связи с этим, по словам Нилова, региональные власти должны принимать соответствующие решения, основываясь на анализе ситуации и позиции главного санитарного врача региона. Он также признал, что ограничения людям надоели.