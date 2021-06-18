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В Госдуме поддержали продление ограничений из-за ковида в Москве

В нижней палате парламента выразили настороженность динамикой заболевания, несмотря на то что многие жители столицы переболели инфекцией или вакцинировались.

18 июня, 09:01
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

В Госдуме поддержали решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить действующие ограничения из-за эпидемиологической обстановки в городе до 29 июня. Глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что люди устали от них, эти меры — вынужденная необходимость.

Депутат подчеркнул, что динамика числа заражённых "настораживает, несмотря на то что многие уже переболели или вакцинировались". В связи с этим, по словам Нилова, региональные власти должны принимать соответствующие решения, основываясь на анализе ситуации и позиции главного санитарного врача региона. Он также признал, что ограничения людям надоели.

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

"Многие раздражены или в депрессии. Но нужно понимать, что это новый вызов, брошенный человечеству… Можно только призывать людей относиться ко всему с осторожностью, соблюдать рекомендации и быть внимательными к своему здоровью и окружающим", — сказал депутат в беседе с RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в столице, которые, предварительно, продлятся до 29 июня. Из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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