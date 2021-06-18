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В России за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса, это максимум с 1 февраля

Кроме того, зафиксировано и максимальное суточное число летальных исходов с середины марта.

18 июня, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

В России за минувшие сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса. Такие цифры приводит оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Это стало максимальным значением с 1 февраля.

Инфографика © LIFE

Инфографика © LIFE

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве. Там за день подтвердилось 9056 случаев. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург — 1254 и 970 выявленных случаев ковида соответственно. Выздоровело за последние сутки 10 954 человека, скончалось 453 пациента, что стало максимумом с 18 марта.

Таким образом, согласно данным оперштаба, с начала пандемии в России было выявлено 5 281 309 заболевших. Из них выздоровело 4 850 659 человек, скончалось — 128 445.

Как сообщала накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, наибольшая доля заболеваемости в стране приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Наиболее худшая ситуация наблюдается в последние дни в столице. По словам мэра города Сергея Собянина, это связано с распространением новой мутации вируса. В связи с этим в столицу вернулись коронавирусные ограничения, запрещающие крупные мероприятия, а также ограничивающие работу общепита и других сфер. Вместе с тем 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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