Телеведущий как следует выругался в эфире новостей на "Рен-ТВ", пока зрители в шоке наблюдали за ним
Теперь пользователи Сети поделились на два лагеря, не сумев единогласно решить, смешная это ситуация или возмутительная.
Фото © Telegram / Бушующий мир
Не секрет, что зрители часто забывают: по ту сторону экрана находятся обычные люди. Поэтому каждое проявление эмоций встречается с изумлением и весельем. Так случилось с телеведущим канала "Рен-ТВ" Ильёй Корякиным, который зачитывал подводку к репортажу. Но наводнение в Керчи, видимо, так потрясло мужчину, что он не смог выговорить текст.
Видео © Telegram / Бушующий мир
Краснодарский край в прямом смысле едва не п***, ааа, всё, язык заплетается
Этот ролик начал распространяться в телеграм-каналах, вызвав неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие посмеялись над уставшим журналистом, но кто-то высказал недовольство его профессионализмом. "Капец", "Уволить сразу", — писали они в комментариях. Однако некоторые встали на сторону Ильи, понадеявшись, что это не прямой эфир, а запись программы, неудачный дубль которой кто-то слил в Сеть.
Комментариев: 0