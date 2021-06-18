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Актёр Игорь Костолевский госпитализирован с подозрением на ковид

Народный артист РФ почувствовал себя плохо дома, ему вызывали врачей.

18 июня, 09:06
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Игорь Костолевский госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает источник Лайфа.

Костолевский почувствовал себя плохо дома, ему вызывали скорую помощь, сейчас актёр на пути в больницу.

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А ранее в больнице с коронавирусом оказался губернатор Калужской области Владислав Шапша. Глава региона рассказал, что сделал прививку от CoViD-19, поэтому болезнь протекает в лёгкой форме. Также привились и его родственники — это позволило им не заразиться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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