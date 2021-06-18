Актёр Игорь Костолевский госпитализирован с подозрением на ковид

Актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Игорь Костолевский госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает источник Лайфа.

Костолевский почувствовал себя плохо дома, ему вызывали скорую помощь, сейчас актёр на пути в больницу.

"Выметайся вон, ты больная": Водитель "Яндекс.Такси" грубо выволок из машины телеведущую, заподозрив у неё ковид

А ранее в больнице с коронавирусом оказался губернатор Калужской области Владислав Шапша. Глава региона рассказал, что сделал прививку от CoViD-19, поэтому болезнь протекает в лёгкой форме. Также привились и его родственники — это позволило им не заразиться.