В Турции назвали возможные сроки восстановления авиасообщения с Россией
В Анкаре полагают, что рейсы могут запустить и с середины июля-августа, но особых надежд на это там не возлагают.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Турции не рассчитывают на скорое восстановление авиасообщения с Россией. Это может случиться не раньше июля, в августе или в сентябре. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в туротрасли.
Как сообщили агентству в пресс-службе Министерства культуры и туризма Турции, в Анталью прибыла делегация российских экспертов для оценки ситуации с коронавирусом на туробъектах. По словам источника, турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности Москвы снова запустить рейсы.
"Турецкий турбизнес всерьёз не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля-августа, а может, даже в сентябре", — сказал собеседник агентства.
Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.
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