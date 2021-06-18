В Турции назвали возможные сроки восстановления авиасообщения с Россией

В Турции не рассчитывают на скорое восстановление авиасообщения с Россией. Это может случиться не раньше июля, в августе или в сентябре. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в туротрасли.

Как сообщили агентству в пресс-службе Министерства культуры и туризма Турции, в Анталью прибыла делегация российских экспертов для оценки ситуации с коронавирусом на туробъектах. По словам источника, турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности Москвы снова запустить рейсы.