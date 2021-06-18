Посольство России в Дании потребовало допустить российских фанатов на матч Евро-2020 в Копенгагене

Посольство России в Дании потребовало допустить российских болельщиков на заключительный матч группового турнира Евро-2020 в Копенгагене. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

"Нынешняя ситуация с российскими болельщиками — яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена. Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые по своей сути должны оставаться вне политики. Настоятельно требуем исключить какие-либо ограничения в отношении наших болельщиков и обеспечить их доступ на матчи Евро-2020, в том числе между сборными России и Дании", — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Команда Станислава Черчесова проведёт матч против датчан в понедельник, 21 июня. Встреча пройдёт в Копенгагене на стадионе "Паркен". Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Для гарантированного выхода в плей-офф россиянам необходима победа в этом матче.