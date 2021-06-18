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Посольство России в Дании потребовало допустить российских фанатов на матч Евро-2020 в Копенгагене

В дипломатическом представительстве сложившуюся ситуацию назвали "ярким примером двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена".

18 июня, 08:50
<p>Стадион "Паркен" в Копенгагене. Фото © PA / TASS</p>

Стадион "Паркен" в Копенгагене. Фото © PA / TASS

Посольство России в Дании потребовало допустить российских болельщиков на заключительный матч группового турнира Евро-2020 в Копенгагене. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

"Нынешняя ситуация с российскими болельщиками — яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена. Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые по своей сути должны оставаться вне политики. Настоятельно требуем исключить какие-либо ограничения в отношении наших болельщиков и обеспечить их доступ на матчи Евро-2020, в том числе между сборными России и Дании", — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Команда Станислава Черчесова проведёт матч против датчан в понедельник, 21 июня. Встреча пройдёт в Копенгагене на стадионе "Паркен". Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Для гарантированного выхода в плей-офф россиянам необходима победа в этом матче.

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Ранее стало известно, что Дания в условиях коронавирусных ограничений отказалась делать исключения для болельщиков из России, которые планировали посетить страну во время чемпионата Европы по футболу. Соответствующая просьба РФС была властями страны отклонена.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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