Певица Ольга Бузова исполнила свою композицию в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТ им. Горького под фонограмму, однако это была задумка режиссёра, о чём рассказала музыкальный руководитель, вокальный тренер театра Ольга Зрилина.

"Первый романс, который исполнила Ольга, был специально записан. Ольга действительно пела под фонограмму. Это была задумка режиссёра. Бузова играет певичку кабаре, которая не должна уметь петь. Первый её выход, где она выступает у губернатора, иронично настраивает зрителя", — приводит её слова kp.ru.