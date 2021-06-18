"Задумка режиссёра": Во МХАТе рассказали, что Бузова в спектакле пела под фонограмму
В театре убеждены, что телеведущая прекрасно справилась со своей задачей и была органична и комична в роли.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Певица Ольга Бузова исполнила свою композицию в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТ им. Горького под фонограмму, однако это была задумка режиссёра, о чём рассказала музыкальный руководитель, вокальный тренер театра Ольга Зрилина.
"Первый романс, который исполнила Ольга, был специально записан. Ольга действительно пела под фонограмму. Это была задумка режиссёра. Бузова играет певичку кабаре, которая не должна уметь петь. Первый её выход, где она выступает у губернатора, иронично настраивает зрителя", — приводит её слова kp.ru.
Однако дальше Бузова исполняла свои песни нарочито фальшиво, добавила Зрилина. Это подчёркивало образ Бэллы Шанталь и создавало возможность метрдотелю затыкать уши берушами и просить утешить героиню, ведь "её вопли уже невыносимы". В эти моменты зритель смеётся, ведь это ирония. При этом Бузова, по мнению музыкального руководителя, прекрасно справилась со своей задачей и была органична и комична в роли.
Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.
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