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Проводил девушку и догнал жертву: Жестоко убивший школьницу подросток был влюблён в её подругу

Юноша попрощался с одной девушкой и решил попытать счастья с другой, но та ухаживания не оценила.

18 июня, 08:36
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Изначально 17-летнему парню, который жестоко расправился с отказавшейся его целовать подругой в Пензенской области, нравилась другая девушка. Она также гуляла в компании ребят накануне вечером и ушла домой вместе с погибшей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток проводил любимую до дома и уже хотел было вернуться к друзьям, как вдруг ему в голову пришла идея попытать счастья с её подругой, которую также считал привлекательной. По данным источника, она жила чуть дальше, поэтому парень догнал её на полпути и завёл романтический разговор. Уже возле дома школьницы подросток решил перейти от слов к действиям и попытался поцеловать девушку, но та отказала.

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По информации собеседника Лайфа, у погибшей были проблемы в школе. Цветные волосы, яркий макияж и странная одежда нарушали устав учебного заведения, в результате чего девушку поставили на учёт. С подростком работал психолог, который выяснил, что школьница тяжело переживает развод родителей. Позже девушка исправилась, после чего с учёта её сняли.

Напомним, трагедия произошла в одном из посёлков Пензенской области накануне. После отказа в поцелуе подросток жестоко избил и изрезал разбитой бутылкой 15-летнюю девушку. Позже его обнаружили рядом с полураздетым телом погибшей. На допросе он признался в убийстве, но попытку изнасилования не признал.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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