В Пензенской области 17-летний подросток убил 14-летнюю подругу за отказ поцеловать его. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл накануне. Ребята большой компанией гуляли по городу до позднего вечера. Один из парней вызвался проводить девушку. Дойдя до дома, ухажёр решил поцеловать подругу на прощание, но внезапно для себя получил отказ. Такой расклад сильно разозлил его, и он ударил школьницу по лицу, отчего та потеряла сознание. По данным источника, на этом подросток не остановился и нанёс ещё несколько ударов девушке ногами по голове. Испугавшись, что подруга расскажет всем о его приставаниях, парень решил закончить начатое и изрезал школьницу разбитой бутылкой.

Тем временем школьницы хватились дома. Девушка не отвечала на многочисленные звонки матери, которая не находила себе места. В результате женщина вычислила местоположение дочери по геолокации на смартфоне и направилась туда. На месте она обнаружила полураздетое тело дочери, а рядом в кустах — виновника её гибели. В полиции парень дал признательные показания, но попытку изнасилования отрицает.