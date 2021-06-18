Семь человек пострадали при столкновении двух рейсовых автобусов в Санкт-Петербурге





Авария с двумя рейсовыми автобусами произошла в Санкт-Петербурге. Они столкнулись на перекрёстке улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Информации о тяжести травм пока не поступало. На месте ДТП работали реаниматологи.

"Перекрёсток Варшавской улицы и Ленинского проспекта — ДТП с двумя автобусами. Семеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один из них ребёнок. Все доставлены в стационары", — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.