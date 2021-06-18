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Семь человек пострадали при столкновении двух рейсовых автобусов в Санкт-Петербурге

Людей доставили в медицинские стационары на лечение, все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

18 июня, 08:18
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Авария с двумя рейсовыми автобусами произошла в Санкт-Петербурге. Они столкнулись на перекрёстке улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Информации о тяжести травм пока не поступало. На месте ДТП работали реаниматологи.

"Перекрёсток Варшавской улицы и Ленинского проспекта — ДТП с двумя автобусами. Семеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один из них ребёнок. Все доставлены в стационары", — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Подпорожском районе Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус, в нём ехали 45 человек. Как сообщил источник, транспортное средство следовало по маршруту Верхние Мандроги — Санкт-Петербург.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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