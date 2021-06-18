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В России предложили запретить 28 видов пластиковых товаров

После утверждения финальной версии перечня он будет представлен производителям для стимулирования их к переходу на более экологичные материалы.

18 июня, 08:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский экологический оператор составил список из 28 видов одноразовых товаров, которые рекомендуется запретить в стране. Он также предложил использовать альтернативные материалы при изготовлении некоторых предметов. К примеру, ватные палочки заменять изделиями из дерева или бумаги, упаковку для яиц из полистирола заменить пульперкартоном, а пластиковые стаканчики делать из ПЭТ или полипропилена.

В список для запрета вошли пластиковые тарелки, упаковки-ракушки, трубочки, стаканчики, подложки, крышки от стаканов для напитков, мешалки и одноразовые столовые приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, саше-пакеты, яичная упаковка, блистерная упаковка (за исключением лекарств), реторт-пакет, пакет в форме кувшина, тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала, бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет с донышком), а также флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом).

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Финальную версию списка теперь должны утвердить Минприроды и Минпромторг, после чего он станет одним из документов, который предусматривает дорожная карта по реализации концепции расширенной ответственности производителя и стимулирования его к переходу на более экологичные материалы.

Напомним, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что проект о запрете неперерабатываемого пластика могут внести в Госдуму уже осенью. В частности, речь идёт о пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой посуде.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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