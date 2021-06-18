В России предложили запретить 28 видов пластиковых товаров

Российский экологический оператор составил список из 28 видов одноразовых товаров, которые рекомендуется запретить в стране. Он также предложил использовать альтернативные материалы при изготовлении некоторых предметов. К примеру, ватные палочки заменять изделиями из дерева или бумаги, упаковку для яиц из полистирола заменить пульперкартоном, а пластиковые стаканчики делать из ПЭТ или полипропилена.

В список для запрета вошли пластиковые тарелки, упаковки-ракушки, трубочки, стаканчики, подложки, крышки от стаканов для напитков, мешалки и одноразовые столовые приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, саше-пакеты, яичная упаковка, блистерная упаковка (за исключением лекарств), реторт-пакет, пакет в форме кувшина, тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала, бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет с донышком), а также флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом).