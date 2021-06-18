Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков
Документ возвращён в соответствующий комитет нижней палаты парламента для повторного рассмотрения.
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Президент России Владимир Путин отклонил закон о полной ответственности СМИ за процитированную информацию других изданий, если их руководство невозможно установить и привлечь к ответственности. Это следует из базы данных Госдумы.
Законопроект возвращён в нижнюю палату парламента 15 июня для повторного рассмотрения и уже находится в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. Согласно документу, для освобождения от ответственности главреда, редакции или журналиста недостаточно лишь прямой ссылки на сообщение другого издания, а необходимо, чтобы главный редактор цитируемого СМИ мог быть установлен и привлечён к ответственности. В ином же случае штрафам должно быть подвергнуто цитирующее издание.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума одобрила закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России. В случае отказа следовать документу компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы, получение денежных переводов от российских пользователей, а также полная блокировка.
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