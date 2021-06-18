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"Опыт у ЦИК наработан": В Кремле не увидели необходимости в переносе выборов в Госдуму

По словам пресс-секретаря главы государства, решение о проведении голосования исключительно в удалённом формате должен принимать Центризбирком.

18 июня, 09:46
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Не стоит подвергать электоральный процесс влиянию обстоятельств. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном переносе осенних выборов в Государственную думу. По его словам, у властей уже есть опыт организации голосования в подобных условиях.

"Опыт у Центризбиркома и санитарных властей наработан — я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет хеджировать риски", — сказал Песков.

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При этом на вопрос, рассматривают ли российские власти возможность проведения голосования исключительно в удалённом формате, Песков не ответил и посоветовал обратиться в Центризбирком.

Напомним, в России резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Многие считают, что в стране началась третья волна пандемии. Так, за последние сутки было выявлено 17 тысяч новых случаев ковида. Причём наибольшее число зафиксировано в Москве — 9056 случаев за день, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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