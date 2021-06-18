Не стоит подвергать электоральный процесс влиянию обстоятельств. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном переносе осенних выборов в Государственную думу. По его словам, у властей уже есть опыт организации голосования в подобных условиях.

"Опыт у Центризбиркома и санитарных властей наработан — я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет хеджировать риски", — сказал Песков.