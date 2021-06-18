"Опыт у ЦИК наработан": В Кремле не увидели необходимости в переносе выборов в Госдуму
По словам пресс-секретаря главы государства, решение о проведении голосования исключительно в удалённом формате должен принимать Центризбирком.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Не стоит подвергать электоральный процесс влиянию обстоятельств. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном переносе осенних выборов в Государственную думу. По его словам, у властей уже есть опыт организации голосования в подобных условиях.
"Опыт у Центризбиркома и санитарных властей наработан — я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет хеджировать риски", — сказал Песков.
При этом на вопрос, рассматривают ли российские власти возможность проведения голосования исключительно в удалённом формате, Песков не ответил и посоветовал обратиться в Центризбирком.
Напомним, в России резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Многие считают, что в стране началась третья волна пандемии. Так, за последние сутки было выявлено 17 тысяч новых случаев ковида. Причём наибольшее число зафиксировано в Москве — 9056 случаев за день, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии.
Лента новостей
"Будет соблюдать все ограничения": Песков сообщил о подготовке Путина к съезду "Единой России"
сегодня в 09:39
"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, коварство инфекции": В Кремле назвали причины роста заболеваемости ковидом
сегодня в 09:34
Суд не стал рассматривать дело о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя
сегодня в 09:33
Комментариев: 0