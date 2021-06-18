"Будет соблюдать все ограничения": Песков сообщил о подготовке Путина к съезду "Единой России"
Решение участвовать в нём в очном формате у главы государства не изменилось, несмотря на принятые новые меры.
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Президент РФ Владимир Путин готовится к съезду партии "Единая Россия", который пройдёт в Москве 19 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде "Единой России". Пройдёт он со всеми ковидными ограничениями", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, глава государства, как и все участники съезда, будет соблюдать на мероприятии ограничения, введённые из-за ситуации с распространением CoViD-19 в Москве.
Напомним, съезд партии "Единая Россия" пройдёт с соблюдением максимальных мер безопасности. В частности, участники мероприятия и представители прессы должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку с отрицательным результатом.
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