Президент РФ Владимир Путин готовится к съезду партии "Единая Россия", который пройдёт в Москве 19 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде "Единой России". Пройдёт он со всеми ковидными ограничениями", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, глава государства, как и все участники съезда, будет соблюдать на мероприятии ограничения, введённые из-за ситуации с распространением CoViD-19 в Москве.