Суд не стал рассматривать дело о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя
Материалы возвращены в полицию. Речь идёт о деле, возбуждённом после роликов с рэпером Моргенштерном и с украинским блогером Ивангаем.
Фото © Instagram / yurydud
Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать административное дело о пропаганде наркотиков в видеоинтервью блогера Юрия Дудя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Дело возвращено в орган, который его составил, то есть в полицию. Иных подробностей в суде сообщать не стали.
Напомним, Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве 23 апреля возбудило административное дело из-за пропаганды наркотиков в видеоинтервью Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном. В суд материалы дела поступили 10 июня.
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