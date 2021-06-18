Суд не стал рассматривать дело о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя

Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать административное дело о пропаганде наркотиков в видеоинтервью блогера Юрия Дудя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дело возвращено в орган, который его составил, то есть в полицию. Иных подробностей в суде сообщать не стали.