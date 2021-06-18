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Суд не стал рассматривать дело о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя

Материалы возвращены в полицию. Речь идёт о деле, возбуждённом после роликов с рэпером Моргенштерном и с украинским блогером Ивангаем.

18 июня, 09:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BT-4_X-DAma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurydud</a></p>

Фото © Instagram / yurydud

Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать административное дело о пропаганде наркотиков в видеоинтервью блогера Юрия Дудя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дело возвращено в орган, который его составил, то есть в полицию. Иных подробностей в суде сообщать не стали.

Дудь ответил Ивангаю на обвинения в трусости и цензуре публикацией вырезанного куска интервью

Дудь ответил Ивангаю на обвинения в трусости и цензуре публикацией вырезанного куска интервью

Напомним, Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве 23 апреля возбудило административное дело из-за пропаганды наркотиков в видеоинтервью Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном. В суд материалы дела поступили 10 июня.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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