Футболист сборной России Фернандес приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы
Защитник проходит лечение в расположении национальной команды после травмы спины.
Фото © РФС
Футболист сборной России Марио Фернандес сегодня занимается по индивидуальной программе на подмосковной базе в Новогорске, все остальные игроки национальной команды тренируются в общей группе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.
"В занятии принимают участие все футболисты, кроме Марио. Фернандес занимается по индивидуальному плану", — заявили в пресс-службе российской команды.
Фернандес получил травму в середине первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии и был заменён. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.
После углублённого обследования на базе Московского спинального центра ГКБ № 67 Департамента здравоохранения Москвы у защитника не выявили структурных изменений в позвоночнике и сотрясения головного мозга. Сообщалось, что он может приступить к полноценным тренировкам уже через несколько дней после прохождения лечения в расположении сборной.
Заключительный матч группового турнира Евро-2020 наши проведут против датской команды. Игра пройдёт в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Евро-2020. Главное по теме
Посольство России в Дании потребовало допустить российских фанатов на матч Евро-2020 в Копенгагене
сегодня в 08:50
СМИ: Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона из-за коронавирусных ограничений
сегодня в 08:09
Вслед за Италией и Бельгией: Нидерланды гарантировали себе место в 1/8 финала Евро-2020
вчера в 20:52
Комментариев: 0