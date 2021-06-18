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Футболист сборной России Фернандес приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы

Защитник проходит лечение в расположении национальной команды после травмы спины.

18 июня, 09:23
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Футболист сборной России Марио Фернандес сегодня занимается по индивидуальной программе на подмосковной базе в Новогорске, все остальные игроки национальной команды тренируются в общей группе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.

"В занятии принимают участие все футболисты, кроме Марио. Фернандес занимается по индивидуальному плану", заявили в пресс-службе российской команды.

Фернандес получил травму в середине первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии и был заменён. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.

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После углублённого обследования на базе Московского спинального центра ГКБ № 67 Департамента здравоохранения Москвы у защитника не выявили структурных изменений в позвоночнике и сотрясения головного мозга. Сообщалось, что он может приступить к полноценным тренировкам уже через несколько дней после прохождения лечения в расположении сборной.

Заключительный матч группового турнира Евро-2020 наши проведут против датской команды. Игра пройдёт в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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