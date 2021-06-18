Футболист сборной России Фернандес приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы

Футболист сборной России Марио Фернандес сегодня занимается по индивидуальной программе на подмосковной базе в Новогорске, все остальные игроки национальной команды тренируются в общей группе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.

"В занятии принимают участие все футболисты, кроме Марио. Фернандес занимается по индивидуальному плану", — заявили в пресс-службе российской команды.

Фернандес получил травму в середине первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии и был заменён. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.

После углублённого обследования на базе Московского спинального центра ГКБ № 67 Департамента здравоохранения Москвы у защитника не выявили структурных изменений в позвоночнике и сотрясения головного мозга. Сообщалось, что он может приступить к полноценным тренировкам уже через несколько дней после прохождения лечения в расположении сборной.