Песков объяснил, почему Путин не стал подписывать закон об ответственности СМИ за фейки

Законопроект возвращён в Госдуму 15 июня для повторного рассмотрения и уже находится в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин наложил вето на закон о полной ответственности СМИ за процитированную информацию других изданий, если их руководство невозможно установить и привлечь к ответственности.

"(Связано) с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности к тем, где идёт речь об освобождении от ответственности. Президент посчитал нужным вернуть (в Думу), закон будет дорабатываться осенью", — рассказал представитель Кремля.