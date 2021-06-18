Песков объяснил, почему Путин не стал подписывать закон об ответственности СМИ за фейки
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Законопроект возвращён в Госдуму 15 июня для повторного рассмотрения и уже находится в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин наложил вето на закон о полной ответственности СМИ за процитированную информацию других изданий, если их руководство невозможно установить и привлечь к ответственности.
"(Связано) с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности к тем, где идёт речь об освобождении от ответственности. Президент посчитал нужным вернуть (в Думу), закон будет дорабатываться осенью", — рассказал представитель Кремля.
Напомним, законопроект возвращён в нижнюю палату парламента 15 июня для повторного рассмотрения и уже находится в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. Согласно документу, для освобождения от ответственности главреда, редакции или журналиста недостаточно лишь прямой ссылки на сообщение другого издания, а необходимо, чтобы главный редактор цитируемого СМИ мог быть установлен и привлечён к ответственности. В ином же случае штрафам должно быть подвергнуто цитирующее издание.