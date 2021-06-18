Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2021, 12:31

Песков объяснил, почему Путин не стал подписывать закон об ответственности СМИ за фейки

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Законопроект возвращён в Госдуму 15 июня для повторного рассмотрения и уже находится в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин наложил вето на закон о полной ответственности СМИ за процитированную информацию других изданий, если их руководство невозможно установить и привлечь к ответственности.

"(Связано) с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности к тем, где идёт речь об освобождении от ответственности. Президент посчитал нужным вернуть (в Думу), закон будет дорабатываться осенью", — рассказал представитель Кремля.

Стало известно, какие ограничения могут ввести для блогеров в России
Стало известно, какие ограничения могут ввести для блогеров в России

Напомним, законопроект возвращён в нижнюю палату парламента 15 июня для повторного рассмотрения и уже находится в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. Согласно документу, для освобождения от ответственности главреда, редакции или журналиста недостаточно лишь прямой ссылки на сообщение другого издания, а необходимо, чтобы главный редактор цитируемого СМИ мог быть установлен и привлечён к ответственности. В ином же случае штрафам должно быть подвергнуто цитирующее издание.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • Госдума
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar