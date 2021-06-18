В Ялте из-за потопа объявили режим ЧС, началась эвакуация жителей. Видео © LIFE

Власти Ялты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после сильных проливных дождей. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

"В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города", — сказала она, добавив, что центр города полностью перекрыт, а въезд со стороны кинотеатра "Октябрь" закрыт. Такие меры необходимы, чтобы на трассе не создавались пробки и можно было расчищать сели, которые сходят.