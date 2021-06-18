В Ялте из-за потопа объявили режим ЧС, началась эвакуация жителей
Проезд в центр города полностью перекрыт, для ликвидации последствий непогоды привлечены более 110 спасателей и 26 единиц техники.
В Ялте из-за потопа объявили режим ЧС, началась эвакуация жителей. Видео © LIFE
Власти Ялты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после сильных проливных дождей. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
"В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города", — сказала она, добавив, что центр города полностью перекрыт, а въезд со стороны кинотеатра "Октябрь" закрыт. Такие меры необходимы, чтобы на трассе не создавались пробки и можно было расчищать сели, которые сходят.
Павленко добавила, что сейчас проводится эвакуация жителей из затопленных участков. В региональном главке МЧС добавили, что подтопления частных домовладений зафиксированы в Ялте и Алупке, 23 человека, среди которых один ребёнок, перевезены в безопасную зону. Для ликвидации последствий привлечены более 110 спасателей и 26 единиц техники.
Напомним, причиной потопа стала река Водопадная, которая вышла из берегов из-за ливней. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.
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