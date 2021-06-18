СМИ: Авиасообщение с Турцией может возобновиться 1 июля

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник. По данным журнала, такое решение может быть принято в связи с чрезмерной загруженностью российских курортов.

"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", — говорит собеседник издания.