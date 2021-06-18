СМИ: Авиасообщение с Турцией может возобновиться 1 июля
Сейчас российская делегация в ходе рабочего визита оценивает возможность восстановления туристического потока.
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Россия может возобновить авиасообщение с Турцией 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник. По данным журнала, такое решение может быть принято в связи с чрезмерной загруженностью российских курортов.
"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", — говорит собеседник издания.
По его словам, однако пока окончательного решения по этому вопросу нет. Сейчас российская делегация специалистов находится в Турции для изучения возможности возобновления туристического сотрудничества. Ожидается, что вердикт будет вынесен по итогам визита.
Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.
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