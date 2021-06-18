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СМИ: Авиасообщение с Турцией может возобновиться 1 июля

Сейчас российская делегация в ходе рабочего визита оценивает возможность восстановления туристического потока.

18 июня, 09:07
<p>Фото © ТАСС / imago images / Rupert Oberhäuser</p>

Фото © ТАСС / imago images / Rupert Oberhäuser

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник. По данным журнала, такое решение может быть принято в связи с чрезмерной загруженностью российских курортов.

"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", — говорит собеседник издания.

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В Турции назвали возможные сроки восстановления авиасообщения с Россией

По его словам, однако пока окончательного решения по этому вопросу нет. Сейчас российская делегация специалистов находится в Турции для изучения возможности возобновления туристического сотрудничества. Ожидается, что вердикт будет вынесен по итогам визита.

Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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