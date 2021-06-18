Ещё один крымский город "превратился" в Венецию из-за проливных дождей

Улицы Ялты затопило из-за проливных дождей. Видео © LIFE

Ещё один крымский город оказался подтоплен вследствие сильных проливных дождей. На этот раз под воду частично ушли улицы Ялты. Как рассказала глава местной администрации Янина Павленко, существует серьёзный риск отключения электричества в городе.

"Мы будем создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов. Уже есть точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах. Главное, конечно, "Крымэнерго" — хозяйственная часть, где находятся у нас все основные жизнеобеспечивающие источники", — рассказала Павленко журналистам.