Ещё один крымский город "превратился" в Венецию из-за проливных дождей
Из берегов вышла местная река, из-за чего существует риск отключения электричества.
Улицы Ялты затопило из-за проливных дождей. Видео © LIFE
Ещё один крымский город оказался подтоплен вследствие сильных проливных дождей. На этот раз под воду частично ушли улицы Ялты. Как рассказала глава местной администрации Янина Павленко, существует серьёзный риск отключения электричества в городе.
"Мы будем создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов. Уже есть точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах. Главное, конечно, "Крымэнерго" — хозяйственная часть, где находятся у нас все основные жизнеобеспечивающие источники", — рассказала Павленко журналистам.
По словам главы администрации, причиной потопа стала река Водопадная, которая вышла из берегов из-за ливней. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.
Не обошла стороной непогода и другие регионы. Так, на Кубань обрушился мощный град размером с куриное яйцо. Повреждено почти полтысячи домов. Губернатор Краснодарского края распорядился оказать финансовую помощь местным жителям, оказавшимся в зоне бедствия.
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