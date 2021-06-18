НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ещё один крымский город "превратился" в Венецию из-за проливных дождей

Из берегов вышла местная река, из-за чего существует риск отключения электричества.

18 июня, 07:05

Улицы Ялты затопило из-за проливных дождей. Видео © LIFE

Ещё один крымский город оказался подтоплен вследствие сильных проливных дождей. На этот раз под воду частично ушли улицы Ялты. Как рассказала глава местной администрации Янина Павленко, существует серьёзный риск отключения электричества в городе.

"Мы будем создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов. Уже есть точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах. Главное, конечно, "Крымэнерго" — хозяйственная часть, где находятся у нас все основные жизнеобеспечивающие источники", — рассказала Павленко журналистам.

По словам главы администрации, причиной потопа стала река Водопадная, которая вышла из берегов из-за ливней. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.

Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи

Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи

Не обошла стороной непогода и другие регионы. Так, на Кубань обрушился мощный град размером с куриное яйцо. Повреждено почти полтысячи домов. Губернатор Краснодарского края распорядился оказать финансовую помощь местным жителям, оказавшимся в зоне бедствия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В затопленной Керчи лежачих пациентов эвакуируют из местной больницы на надувных лодках

вчера в 11:25

"Предлагаю паразитирование снять": Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи

вчера в 10:33

Бил по голове, резал осколками бутылки: Под Пензой подросток жестоко расправился с подругой за отказ его поцеловать

сегодня в 06:47
Life

Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве

сегодня в 07:10

Популярная блогерша из Минска показала фанатам свою мать, и те не могут понять, кто из них моложе

сегодня в 06:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1