В Луганске произошёл взрыв на газопроводе. Видео © Instagram / tv_batalova

Взрыв произошёл в ночь на пятницу, 18 июня, на газопроводе в районе луганского парка имени Первого Мая. Он сопровождался сильным возгоранием, сообщили на государственном предприятии "Луганскгаз". О возможных пострадавших не сообщается.

"Ночью 18 июня на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", — говорится в официальном телеграм-канале компании.

Там отметили, что пламя удалось погасить к 6:30, специалисты "Луганскгаза" приступили к ремонтным работам. Восстановить подачу газа отключённым абонентам планируется по завершении работ на объекте.