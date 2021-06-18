В Луганске произошёл взрыв на газопроводе
Пламя удалось оперативно потушить, и сотрудники "Луганскгаза" приступили к ремонту магистрали.
В Луганске произошёл взрыв на газопроводе. Видео © Instagram / tv_batalova
Взрыв произошёл в ночь на пятницу, 18 июня, на газопроводе в районе луганского парка имени Первого Мая. Он сопровождался сильным возгоранием, сообщили на государственном предприятии "Луганскгаз". О возможных пострадавших не сообщается.
"Ночью 18 июня на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", — говорится в официальном телеграм-канале компании.
Там отметили, что пламя удалось погасить к 6:30, специалисты "Луганскгаза" приступили к ремонтным работам. Восстановить подачу газа отключённым абонентам планируется по завершении работ на объекте.
А ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске тушили пожар, вызванный взлетевшей на воздух заправкой. Пожарным удалось отстоять соседнюю АЗС, предотвратить взрывы газовых баллонов. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров.
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