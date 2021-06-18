НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Луганске произошёл взрыв на газопроводе

Пламя удалось оперативно потушить, и сотрудники "Луганскгаза" приступили к ремонту магистрали.

18 июня, 06:57

В Луганске произошёл взрыв на газопроводе. Видео © Instagram / tv_batalova

Взрыв произошёл в ночь на пятницу, 18 июня, на газопроводе в районе луганского парка имени Первого Мая. Он сопровождался сильным возгоранием, сообщили на государственном предприятии "Луганскгаз". О возможных пострадавших не сообщается.

"Ночью 18 июня на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", — говорится в официальном телеграм-канале компании.

"Думали, от ударной волны дом сложится": Взрыв в Новосибирске сравнили с фильмом-катастрофой

"Думали, от ударной волны дом сложится": Взрыв в Новосибирске сравнили с фильмом-катастрофой

Там отметили, что пламя удалось погасить к 6:30, специалисты "Луганскгаза" приступили к ремонтным работам. Восстановить подачу газа отключённым абонентам планируется по завершении работ на объекте.

А ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске тушили пожар, вызванный взлетевшей на воздух заправкой. Пожарным удалось отстоять соседнюю АЗС, предотвратить взрывы газовых баллонов. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров.

Минимум 11 человек погибли при мощном взрыве газа в Китае

Минимум 11 человек погибли при мощном взрыве газа в Китае

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Инженера взлетевшей на воздух АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

вчера в 07:12

Россия призвала Совбез ООН осудить атаку украинских диверсантов на ЛНР

сегодня в 03:50

Бил по голове, резал осколками бутылки: Под Пензой подросток жестоко расправился с подругой за отказ его поцеловать

сегодня в 06:47

Ещё один крымский город "превратился" в Венецию из-за проливных дождей

сегодня в 07:05

Популярная блогерша из Минска показала фанатам свою мать, и те не могут понять, кто из них моложе

сегодня в 06:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1