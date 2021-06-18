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"Всегда впечатлял европейских коллег": Политолог оценил высказывание президента Швейцарии в адрес Путина

По мнению эксперта, швейцарские власти занимают нейтральную позицию, жёсткая критика и чрезмерные санкции расходятся с их интересами.

18 июня, 09:36
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин всегда впечатлял своих европейских коллег. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Леонид Савин, комментируя слова президента Швейцарии Ги Пармелена о том, что он ценит прямоту российского лидера.

"В целом если сравнивать само поведение президентов России и США, то очевидно, что наш президент был более адекватен, если говорить о самой встрече, о пресс-подходе и о том, что говорили лидеры стран уже по возвращении в свои страны. И Путин всегда впечатлял европейских коллег, как бы о нём ни говорили", — сказал Савин.

По его словам, адекватная оценка Владимира Путина — это нормальная позиция швейцарских властей, которые всегда занимали преимущественно нейтральную позицию на политической арене. Жёсткая критика и чрезмерные санкции расходятся с их интересами, считает собеседник Лайфа. Савин добавил, что Швейцария хочет остаться балансиром между Западом и Россией и использовать свои площадки для подобных встреч в дальнейшем.

"Он не ходит вокруг да около": Президент Швейцарии Пармелен признался, что ценит прямоту Путина

"Он не ходит вокруг да около": Президент Швейцарии Пармелен признался, что ценит прямоту Путина

Напомним, 16 июня в Швейцарии прошёл российско-американский саммит с участием лидеров двух стран. Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Их переговоры продлились более четырёх часов, после чего оба президента дали пресс-конференции. После переговоров с Байденом Путин провёл встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставленную площадку.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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