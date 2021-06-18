"Он не ходит вокруг да около": Президент Швейцарии Пармелен признался, что ценит прямоту Путина
Российский лидер слушает и отвечает, и обмен мнениями с ним происходит в "крайне приятной атмосфере", отметил швейцарский политик.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ценит прямоту президента России Владимира Путина. Об этом политик сказал в интервью телеканалу RTS.
"У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли", — отметил швейцарский президент.
Пармелен добавил, что Путин слушает и отвечает, обмен мнениями с ним происходит в "крайне приятной атмосфере". При этом российский лидер не любит "то, что называется чрезмерным протоколом и слишком большим декорумом".
Говоря о российско-американском саммите, который прошёл 16 июня в Женеве, Пармелен отметил, что Путин и Байден быстро нашли общий язык.
"Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же понял, что между ними всё идёт нормально", — сказал президент Швейцарии.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс". После переговоров с Байденом Путин провёл встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставленную площадку.
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