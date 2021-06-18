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В Кремле напомнили об ужасах ковида в ответ на вопрос о появлении CoViD-free-зон в Москве

Там отметили, что это гораздо менее страшное деление, чем в больницах, где пациентов различают на "тех, кто лежит в реанимации и не лежит".

18 июня, 09:58
<p>Фото © ТАСС / Ермохин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

В Кремле не переживают, что после появления в Москве CoViD-free-ресторанов в обществе вырастет социальная напряжённость. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его мнению, эти меры оправданы рисками.

"Самое страшное деление россиян — это деление на тех, кто лежит в реанимации и не лежит. И чтобы этого деления не было, надо сделать всё, что нужно", — сказал Песков.

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Напомним, первые зоны, свободные от коронавируса, появятся в Москве уже завтра. Это будут несколько десятков ресторанов, сотрудники и гости которых привиты или же недавно переболели и имеют антитела. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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