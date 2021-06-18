В Кремле напомнили об ужасах ковида в ответ на вопрос о появлении CoViD-free-зон в Москве
Там отметили, что это гораздо менее страшное деление, чем в больницах, где пациентов различают на "тех, кто лежит в реанимации и не лежит".
Фото © ТАСС / Ермохин Сергей
В Кремле не переживают, что после появления в Москве CoViD-free-ресторанов в обществе вырастет социальная напряжённость. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его мнению, эти меры оправданы рисками.
"Самое страшное деление россиян — это деление на тех, кто лежит в реанимации и не лежит. И чтобы этого деления не было, надо сделать всё, что нужно", — сказал Песков.
Напомним, первые зоны, свободные от коронавируса, появятся в Москве уже завтра. Это будут несколько десятков ресторанов, сотрудники и гости которых привиты или же недавно переболели и имеют антитела. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет.
Коронавирус: Главное
"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, коварство инфекции": В Кремле назвали причины роста заболеваемости ковидом
сегодня в 09:34
В Госдуме поддержали продление ограничений из-за ковида в Москве
сегодня в 09:01
В России за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса, это максимум с 1 февраля
сегодня в 08:37
Комментариев: 0