Всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце отменён из-за ковида
В столице за минувшие сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число случаев коронавируса — более 9 тысяч.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Власти Москвы приняли решение отменить всероссийский выпускной бал, который должен был пройти в Государственном Кремлёвском дворце 25 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"К сожалению, резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией делает невозможным проведение столь масштабного мероприятия — всероссийский бал "Выпускник-2021" в Кремле отменён", — говорится в сообщении.
Напомним, в последние дни в России резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Многие считают, что в стране началась третья волна пандемии. Так, за последние сутки было выявлено 17 тысяч новых случаев ковида. Причём наибольшее число зафиксировано в Москве — 9056 случаев за день, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии. В связи с этим в столицу вернулись ограничения, а власти города обязали вакцинироваться не менее 60% сотрудников сферы услуг.
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