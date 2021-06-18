Мишустин подписал постановление об углублённой диспансеризации перенёсших ковид россиян
Премьер-министр потребовал организовать процесс максимально качественно и доступно. Он призвал разъяснить пациентам, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Углублённая диспансеризация граждан, перенёсших коронавирус, начнётся в России с 1 июля. Соответствующее постановление сегодня подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня подписано постановление правительства об углублённой диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня нашим социальным блоком было продумано и сделано всё для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", — сказал премьер в ходе встречи с руководителями медучреждений в Коммунарке.
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По словам Мишустина, в документе подробно расписаны все элементы, которые необходимо использовать для реализации качественного и удобного процесса диспансеризации переболевших. Премьер добавил, что пациенты должны без труда понимать, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.
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