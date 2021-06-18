Мишустин подписал постановление об углублённой диспансеризации перенёсших ковид россиян

"Сегодня подписано постановление правительства об углублённой диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня нашим социальным блоком было продумано и сделано всё для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", — сказал премьер в ходе встречи с руководителями медучреждений в Коммунарке.