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Мишустин подписал постановление об углублённой диспансеризации перенёсших ковид россиян

Премьер-министр потребовал организовать процесс максимально качественно и доступно. Он призвал разъяснить пациентам, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.

18 июня, 10:43
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Углублённая диспансеризация граждан, перенёсших коронавирус, начнётся в России с 1 июля. Соответствующее постановление сегодня подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня подписано постановление правительства об углублённой диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня нашим социальным блоком было продумано и сделано всё для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", — сказал премьер в ходе встречи с руководителями медучреждений в Коммунарке.

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По словам Мишустина, в документе подробно расписаны все элементы, которые необходимо использовать для реализации качественного и удобного процесса диспансеризации переболевших. Премьер добавил, что пациенты должны без труда понимать, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, сколько прививок от коронавируса необходимо сделать перенёсшим болезнь.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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