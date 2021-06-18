Собянин: Почти у 90% заболевших ковидом в Москве — мутировавший "индийский" штамм
Для защиты от этого варианта коронавируса уровень антител у пациента должен быть вдвое выше, чем для защиты от первоначального "уханьского".
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
У 89,3% заболевших коронавирусом в Москве выявлен мутировавший "индийский" штамм. Такие данные привёл мэр Москвы Сергей Собянин.
"Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это "индийский" штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется", — сказал Собянин в интервью Первому каналу.
По его словам, ещё один "подвох" состоит в том, что для противостояния этому штамму у пациента должно быть вдвое больше антител, чем для защиты от "уханьского" варианта.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. О том, что известно об "индийском" штамме дельта, самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.
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