Собянин: Почти у 90% заболевших ковидом в Москве — мутировавший "индийский" штамм

У 89,3% заболевших коронавирусом в Москве выявлен мутировавший "индийский" штамм. Такие данные привёл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это "индийский" штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется", — сказал Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, ещё один "подвох" состоит в том, что для противостояния этому штамму у пациента должно быть вдвое больше антител, чем для защиты от "уханьского" варианта.