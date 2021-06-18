Собянин: Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве снизился до 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса более чем вдвое — с 60 до 25%. По словам градоначальника, в этом кроется причина взрывного роста заболеваемости и госпитализаций.

"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела... Поэтому такой взрывной рост", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр напомнил, что ранее популяционный иммунитет в столице составлял 60% и это должно было прекратить или замедлить эпидемию.