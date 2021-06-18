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Собянин: Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве снизился до 25%

Мэр напомнил, что ранее он составлял 60% и это должно было прекратить или хотя бы замедлить эпидемию.

18 июня, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Семен Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса более чем вдвое — с 60 до 25%. По словам градоначальника, в этом кроется причина взрывного роста заболеваемости и госпитализаций.

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"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела... Поэтому такой взрывной рост", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр напомнил, что ранее популяционный иммунитет в столице составлял 60% и это должно было прекратить или замедлить эпидемию.

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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, до 29 июня продлили запрет на работу фуд-кортов, детских игровых комнат и зоопарков, запретили зрелищные мероприятия с численностью более одной тысячи человек, закрыли танцполы и фан-зоны. Однако в рамках эксперимента в столице откроют первые CoViD-free-рестораны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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