Собянин: Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве снизился до 25%
Мэр напомнил, что ранее он составлял 60% и это должно было прекратить или хотя бы замедлить эпидемию.
Фото © ТАСС / Семен Лиходеев
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса более чем вдвое — с 60 до 25%. По словам градоначальника, в этом кроется причина взрывного роста заболеваемости и госпитализаций.
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"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела... Поэтому такой взрывной рост", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Мэр напомнил, что ранее популяционный иммунитет в столице составлял 60% и это должно было прекратить или замедлить эпидемию.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, до 29 июня продлили запрет на работу фуд-кортов, детских игровых комнат и зоопарков, запретили зрелищные мероприятия с численностью более одной тысячи человек, закрыли танцполы и фан-зоны. Однако в рамках эксперимента в столице откроют первые CoViD-free-рестораны.
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